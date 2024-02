Settore vigilanza, un "recruting day"

Il Centro per l’Impiego promuove tra l’altro importanti appuntamenti finalizzati a favore l’inserimento occupazione. Uno dei prossimi riguarda il "Recruiting Day nel settore della sicurezza e vigilanza". L’incontro, organizzato presso il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia, riguarda persone alla ricerca del lavoro cui è data l’opportunità di incontrare una realtà aziendale del territorio interessata a conoscere potenziali candidati. Si terrà lunedì 19 marzo presso la sede in via Premuda 40. Sarà una giornata di orientamento al lavoro, finalizzata a fornire conoscenze sulle opportunità che offre il settore della sicurezza e della vigilanza, con la presenza di selezionatori esperti in questo ambito. Le persone presenti potranno raccogliere informazioni sulle possibilità di lavoro e formazione, conoscere le caratteristiche dei profili ricercati e consegnare il proprio curriculum vitae. L’incontro si focalizzerà in particolare sulle figure di Guardie Particolari Giurate e Addetti/e alla Custodia, approfondendo l’iter previsto di accompagnamento e di formazione finanziato dall’azienda per il rilascio dei titoli necessari. É un tipo di lavoro su turni diurni/notturni e nei festivi, per il quale è necessario possedere la patente B. Include servizi di vigilanza presso aziende, enti pubblici, strutture sanitarie, centri commerciali e outlet, musei e luoghi d’arte e altre organizzazioni. Le persone interessate a partecipare all’incontro devono preventivamente registrarsi online. Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti