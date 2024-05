Sfida a colpi di ricette per il biscotto più buono: "Fra i migliori il Pink Lady con le farine antiche"

È stata una sfida a colpi di ricette per preparare il biscotto più buono del Frignano, quella andata in scena sabato scorso a Pavullo durante l’evento EquoFrignano. Si sono cimentate nell’ideazione e produzione di due categorie di biscotti sei coppie di allievi del terzo anno della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, gestita dallo Ial Emilia-Romagna, iscritti al corso di specializzazione in pasticceria. Tre coppie dovevano preparare un biscotto tradizionale con qualche rivisitazione, le altre tre un biscotto innovativo e sostenibile (per esempio, vegano, a basso contenuto di grassi saturi, senza lattosio, ecc.). Il biscotto vincitore nella categoria "RigeneriAMO la tradizione", ideato da Nicolle Dahianna Velasquez Blandon con Giorgia Rinaldini, battezzato "Pink Lady", valorizza le farine di grani antichi e il lampone. Nella categoria "Un biscotto per te", invece, ha vinto il "Quadrotto al Nocino", realizzato da Isabella Serradimigni con Felix Gurraj e creato pensando anche ai celiaci. Gli allievi della Scuola Alberghiera hanno ideato le ricette e usato ingredienti prevalentemente locali, come farina di castagne e frutti di bosco. L’iniziativa è stata promossa dalla cooperativa sociale di comunità Frignano Vivo (aderente a Confcooperative Terre d’Emilia) in vista dell’avvio di un laboratorio di prodotti da forno in un comune dell’Alto Frignano. w.b.