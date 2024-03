Sfida di robotica. Il Galilei è secondo

Grande soddisfazione per l’istituto ‘Galilei’ di Mirandola, arrivato secondo al campionato italiano di Robotica ‘Nao Challenge’ di Firenze. Il tema di questa edizione era la vendita al dettaglio. Ogni squadra doveva presentare un progetto di collaborazione con un’istituzione professionale operante nella vendita al dettaglio, implementando la robotica umanoide in modo utile ed efficace in contesti reali. Gli studenti del ‘Galilei’ hanno presentato un progetto, realizzato in collaborazione con un vivaio di Medolla, nel quale il robot umanoide Nao veniva programmato per accogliere il cliente all’interno del negozio e accompagnarlo nel settore dove si trovava il prodotto da acquistare, riuscendo a dare assistenza anche alle persone con disabilità. Questa volta, ad accompagnare gli studenti a Firenze non c’era il prof Alberto Michelini, impegnato in un progetto Erasmus in Polonia. "Sono stato contattato tramite la Scuola di Robotica di Genova dicendomi che un istituto tecnico polacco cercava un docente per insegnare la programmazione dell’umanoide Nao - spiega il prof -. Era la prima esperienza di insegnamento all’estero. E’ stata bellissima, ma anche una sfida perché ho dovuto parlare in inglese. Gli istituti tecnici polacchi sono molto bene attrezzati e ricevono investimenti statali ed europei. Le attività tecnico-pratiche iniziano dal primo anno e gli studenti escono molto preparati per il mondo del lavoro o l’università. E, sotto questo istituto c’è addirittura una miniera, per uso didattico".

