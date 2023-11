Sfidò Muzzarelli

L’ex assessora comunale e attuale consigliera regionale Francesca Maletti non ha mai nascosto di aspirare alla candidatura a sindaco, in area cattolica. In questi giorni sta ottenendo consensi nei circoli cittadini impegnati nel percorso di definizione del programma e delle candidature.

Nel 2014 sfidò apertamente Muzzarelli alle primarie di coalizione, in cui volarono gli stracci.