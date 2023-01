Sfilata, canti e doni ai bambini Festa anche a Piandelagotti

Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, torna anche a Frassinoro uno degli eventi più conosciuti e tradizionali con un mix unico di magia, divertimento e folklore. È la Befana di Piandelagotti, fiore all’occhiello della locale Pro Loco, che andrà in scena domani. Si comincia a mezzogiorno con la Mascherata per le vie del paese. Befana e Befanone accompagnati da personaggi allegorici sfileranno lungo le strade di Piandelagotti e allieteranno con canti e doni le varie tavolate che si troveranno nei ristoranti l’Appennino da Pacetto (San Pellegrino in Alpe), Lo Scoiattolo, La Brace, Rifugio Boscoreale e La Posta.

In serata, dalle 22, ci sarà l’arrivo del corteo nella piazza principale con l’estrazione della lotteria e uno spettacolo pirotecnico. Non mancheranno gli stand con vin brule, tè e cioccolata. g.v.