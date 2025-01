Sfilata di politici e autorità: "Una storia finita bene per tutti. La pluralità è un vantaggio"

"Una storia finita bene, non tanto per Caprotti ma per tutti i modenesi. Perché la pluralità dei centri commerciali è un vantaggio per tutti i consumatori. Gli stessi consumatori che per 25 anni sono stati danneggiati da un monopolio che non permette la concorrenza in città".

L’ex parlamentare modenese Carlo Giovanardi considera l’inaugurazione del nuovo negozio Esselunga in via Canaletto una "vittoria morale", una rivincita arrivata dopo due decenni di battaglie legali. Peccato che a festeggiare non fosse presente il patron del gruppo, venuto a mancare nel 2016 senza veder realizzato il suo grande sogno nella città della Ghirlandina.

"Sarebbe stato felicissimo di inaugurare questo negozio che ha desiderato per tanto tempo" ha spiegato ieri Giovanardi, passeggiando tra gli scaffali del supermercato mentre ripercorreva le vicende giudiziarie per il "caso modenese" assieme all’erede di Caprotti, la figlia Marina, presidente esecutivo del gruppo. "Ha combattuto una grande battaglia, una incredibile vicenda modenese ed emiliana. Finora siamo stati in regime di monopolio e questo non fa bene alla città e ai cittadini".

Ecco perché Giovanardi ha brindato: "con questo ipermercato e con quello di via Morane si è riusciti a creare un minimo di pluralismo in città. Se nel piano del commercio comunale si garantisce spazio a tutte le sigle, si ha più concorrenza; e se c’è più concorrenza è meglio per i consumatori".

Di opera "al servizio della città" ha parlato il sindaco Massimo Mezzetti al taglio del nastro. "Anche grazie a questo nuovo negozio Esselunga il quartiere ha un’offerta merceologica molto qualificata - ha spiegato -. Mi sembra che l’attività commerciale sia grande a sufficienza per raccogliere la domanda del quartiere ma anche del resto della città. Ecco perché non vedevo la necessità di incidere ulteriormente questo territorio con un’offerta di altri centri commerciali come era stato indicato nelle 19 proposte del Piano Urbanistico Generale".

La nuova struttura entra a pieno titolo nel piano di rigenerazione urbana di una delle aree più ‘delicate’ della città, avviata dalla precedente amministrazione comunale guidata da Gian Carlo Muzzarelli che ieri si è presentato alla cerimonia quasi a voler rimarcare il lavoro svolto in zona negli ultimi anni, un lavoro che indubbiamente è stato impegno e fatica e che ora ha dato i suoi frutti ben visibili.

Esselunga cederà al Comune un parcheggio multipiano di circa 300 posti e che sarà a disposizione dei cittadini.

"Stiamo predisponendo, attraverso una convenzione, le modalità e le forme per poterlo dare in gestione a una società esterna - ha precisato Mezzetti -. Così da poter mettere a disposizione parcheggi non solo dei residenti ma anche ai pendolari e a chi deve raggiungere la stazione ferroviaria".

Nel piano di rigenerazione urbana è prevista anche la realizzazione di edilizia residenziale, che rientra nel progetto dell’attuale amministrazione comunale: "riuscire a determinare un’offerta di abitazioni a prezzi compatibili con i salari medi dei lavoratori - ha spiegato il sindaco -. Stiamo soffrendo una bolla speculativa inammissibile, con prezzi troppo alti sia per gli affitti che per le vendite. Stiamo mettendo in campo una serie di misure che rispondono a una strategia che tende ad abbassare la ‘febbre’ dei prezzi della casa. Sono tante le misure che andremo ad attuale anche in questo quartiere".

L’apertura di Esselunga naturalmente gioverà anche al quartiere e alla sua riqualificazione.

