Sfilate, giochi e stand al carnevale

E’ tutto pronto per dare il via alle 53esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Piumazzo, che quest’anno si terrà nelle domeniche 11 e 18 febbraio. Gli appuntamenti prenderanno il via dalle 14.15 con musica, sfilate di carri, stand gastronomici e giochi a premi, che garantiranno tanto divertimento per i più giovani, ma anche per gli adulti. Quella del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo è una tradizione consolidata che dal 1970, anno della prima edizione, anima ogni anno le vie della frazione con la presentazione delle società del Carnevale e i loro carri. La manifestazione, come sempre a ingresso gratuito, è organizzata dal Comitato del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo, con il patrocinio della Città di Castelfranco Emilia e il sostegno di diversi sponsor. "Anche quest’anno – commenta il sindaco Giovanni Gargano - non possiamo che supportare come amministrazione questo immancabile appuntamento di festa e comunità, rigorosamente gratuito".