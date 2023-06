Sfilate, giochi storici e acrobazie Tre giorni ispirati al Rinascimento

Per tre giorni, anche quest’anno Finale immaginerà (o sognerà) di tornare ai fasti del Rinascimento. Da venerdì 9 a domenica 11, infatti, si terrà la 26ª edizione di "Finalestense" che avrà il suo fulcro nel tradizionale Palio delle Cerchie, con le sfide agonistiche fra i vari quartieri della cittadina. "A tavola con la Corte Estense" è il tema scelto per questa edizione che pone quindi l’accento sulle taverne allestite in tutto il centro storico: ognuna proporrà nel proprio menù un ‘piatto del Duca’, dai ‘turticuli de carabaza legenaria com zafrano’ della Taverna del Mastino al curioso ‘arzigogolo de pasta cum porco selvatico’ della Taverna dell’Obizzo. Tutto il centro storico si vestirà con addobbi e scenografie a tema, per fare da cornice anche alle gare fra le undici cerchie che inizieranno già venerdì sera, al termine del Gran Corteo della Città del Finale, e proseguiranno per tutto il weekend, fino alla conclusione di domenica sera, dopo un secondo corteo, con la disfida del tiro alla fune e l’assegnazione del trofeo disegnato da Giorgio Tolomelli.

Durante "Finalestense" si potrà assistere a vari spettacoli, anche di artisti itineranti, musicanti, giullari, menestrelli e saltimbanchi: tra loro, per esempio, i Giullari del Carretto (li vedremo sabato alle 17 e alle 21.30 in corso Cavour) o Circateatro con il suo "Ignis Rotae", spettacolo di fuoco, danza e acrobatica circense, oltre che con le sue ‘parate e trampolate’, e la compagnia viaggiante Saltafossum e i suoi racconti e burle, recite e sollazzi. Ci saranno giochi di un tempo, uno spettacolo di danza aerea, "Le Menadi", a cura di Tersicore, e anche un annullo speciale filatelico dedicato a Giuseppe Pederiali, iniziativa del Circolo Filatelico Numismatico Finalese.

"Siamo certi che anche quest’anno, con le sfilate e gli originali giochi, i giovani finalesi sapranno vivacizzare i tre giorni della manifestazione: sono la vera anima di Finalestense, che vive grazie anche alla loro passione – sottolinea Elisa Cavallini, assessore alla cultura –. In questa edizione abbiamo voluto rivolgere una maggiore attenzione anche ai più piccoli, creando appositamente per loro dei giochi storici e offrendo loro l’opportunità di conoscere gli antichi mestieri, grazie alla presenza di numerose botteghe artigiane".