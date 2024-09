Lo sfogo di un imbianchino: "La cliente mi ha mandato via. Discriminato perché marocchino"

Modena, 8 settembre 2024 – “Ha chiesto la presenza di un imbianchino per terminare alcuni lavori in casa. Quando però ha aperto la porta e ha visto che sono extracomunitario, ha detto che gli sconosciuti in casa sua non erano ammessi e me l’ha chiusa in faccia. Sono in Italia da 35 anni: tutti mi stimano e mi rispettano. Spero che la signora abbia almeno la decenza di chiedere scusa". Lo sfogo arriva da un imbianchino di origine marocchina residente nel distretto ceramico. L’uomo, infatti, venerdì pomeriggio si è presentato a casa della signora in questione insieme ad un amico ma, a causa del colore della sua provenienza, secondo quanto denuncia, la donna non gli ha permesso di entrare in casa. "Mi ha contattato un caro amico artigiano – racconta il lavoratore – siamo soliti infatti scambiarci i clienti quando richiedono prestazioni di mia o sua competenza. Il mio amico, italiano, mi ha spiegato che una signora, sua cliente da tempo, gli aveva chiesto un imbianchino di fiducia per finire i lavori di pittura in due stanze della sua abitazione. A quel punto mi ha fornito le indicazioni per arrivare a casa della cliente ma, quando ho bussato alla porta della donna, presentandomi come l’imbianchino inviato dall’artigiano suo conoscente, la stessa, stizzita, mi ha detto che – non conoscendomi – non mi avrebbe fatto entrare in casa. A mio avviso avrebbe fatto meglio a trovare una scusa: non ho tempo adesso, ad esempio. E’ palese – tuona ancora il lavoratore – che tutto è dipeso dalla mia provenienza geografica e, soprattutto, dal fatto che sono marocchino.

Se alla porta della signora in questione avesse suonato un italiano sicuramente lo avrebbe fatto entrare, offrendogli anche il caffè. Ho spiegato al mio amico l’accaduto – sottolinea ancora l’uomo – e mi ha chiesto scusa; era davvero mortificato ma quello che vorrei denunciando l’episodio è soltanto che la signora si rendesse conto di quanto possa far male un gesto di razzismo.

A me il lavoro non manca – conclude l’uomo avvilito – tutti mi rispettano. Sono in Italia dal 1989 e non ho mai avuto mezzo problema: ho sempre lavorato in modo onesto e tutti i miei clienti mi stimano e mi vogliono bene. So di essere una brava persona e mi dispiace soltanto che tante persone, oggi, si fermino all’apparenza e soprattutto si comportino in base a pesanti pregiudizi. Mi basterebbero le sue scuse; non chiedo altro".