Sfondò la vetrata per derubare un negozio . Ladro in manette dopo mesi di indagini

Era la notte della vigilia di Natale del 2021: ignoti, a bordo di un’auto ariete, avevano sfondavano diverse cancellate per distruggere, infine, la vetrata di ingresso del negozio Audiocar S.p.a. di Castelnuovo. Una volta dentro i balordi si erano impossessati di un ingente quantitativo di telefoni cellulari ed altri prodotti di ingente valore. A distanza di due anni uno dei componenti della banda è finito in manette, grazie alle minuziose indagini svolte dai carabinieri di Sassuolo. In carcere è finito un 43enne moldavo, fermato a Milano il 19 dicembre in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Modena.