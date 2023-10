Sfrattato da casa, stalker perseguita i proprietari

Secondo le accuse ha minacciato, perseguitato e molestato i proprietari dell’appartamento di Castelfranco che dal 2017 aveva preso in affitto. Le angherie nei confronti dei proprietari di casa, una coppia di 50enni, sarebbero iniziate nel 2021 dopo che all’uomo, un 48enne ferrarese residente a Castelfranco, era stato notificato lo sfratto a seguito di morosità nel pagamento dei canoni di locazione. ‘Ti vengo a prendere e ti tiro il collo come ad una gallina’ – aveva giurato alla proprietaria. L’uomo ieri è stato condannato a due anni di carcere e a cinquemila euro di provvisionale a testa per ogni vittima, in tutto cinque. Infatti l’uomo è accusato anche di danneggiamento e lesioni dopo che aveva aggredito e minacciato tre rumeni, incaricati dai proprietari di casa di svuotare l’abitazione dagli effetti dell’imputato per poi donarli alla parrocchia. Le persecuzioni vere e proprie nei confronti della coppia risalgono ad agosto dello scorso anno, quando lo stalker aveva iniziato a chiamare giorno e notte le vittime, inviando loro anche dei messaggi dal tenore: "soffrirai un dolore che non hai mai visto e sentito’ oppure: ‘Morto che cammina’. L’uomo, alle minacce scritte, aveva anche allegato una fotografia raffigurante una pistola.

v.r.