Sfregiata dai vandali la tomba di don Lamacchi

Nuovo atto di vandalismo, dopo quello avvenuto a febbraio dello scorso anno, sulla tomba di Don Carlo Lamecchi, il sacerdote sassolese scomparso nel gennaio 2020. Poco meno di un anno fa ignoti avevano sfregiato la foto sulla lapide, danneggiandone il vetro, questa volta hanno imbrattato di nero la foto stessa, suscitando la sdegnata reazione dei tanti sassolesi che al sacerdote, per decenni parroco a Rometta, ma anche insegnante in diverse scuole cittadine, tra cui il Liceo Formiggini e cappellano di ‘Villa Fiorita’ fino alla chiusura della casa di cura di via Cairoli, legano ricordi non privi di gratitudine. Tra i tanti commenti anche quelli dell’ex sindaco Gian Francesco Menani ("infami", scrive l’ex primo cittadino) e dell’Amministrazione comunale cittadina, che con l’assessore all’istruzione Maria Savigi parla di "offesa alla memoria di una persona così importante e preziosa per intere generazioni di sassolesi che hanno conosciuto la sua generosità e la sua sensibilità sia nel mondo della scuola che in parrocchia".