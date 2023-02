Sfruttamento del lavoro, altre accuse a Passaro

Nei giorni scorsi Biagio Passaro, imprenditore della ristorazione di Castelfranco Emilia e leader del movimento ‘Io Apro’ è stato rinviato a giudizio per l’assalto alla Cgil avvenuto il 9 ottobre del 2021 nell’ambito della manifestazione indetta contro il Green Pass nella capitale. Ieri mattina, in tribunale, era in corso un altro procedimento che vede indagato Passaro, insieme ai genitori per sfruttamento del lavoro relativamente ai rapporti con i dipendenti del gruppo Regina Margherita. L’udienza, però, è stata rinviata al prossimo 22 giugno poiché la difesa dell’imprenditore – l’avvocato Nicola Trisciuoglio – si è opposto all’acquisizione degli atti, essendo cambiato il giudice.

Il processo, che avrebbe dovuto iniziare proprio ieri, è quindi slittato.