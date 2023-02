Sgarbi al convegno sul futuro del settore

A "Modenatiquaria" si accompagna un ricco programma di incontri e di convegni. Particolarmente attesa la due giorni su "Antiquario futuro" organizzata dalla Federazione italiana mercanti d’arte per il 13 e il 14 febbraio, per discutere soprattutto sulle norme assai restrittive che ancora vincolano e limitano il commercio delle opere antiche in Italia. Alla sessione di martedì (che sarà aperta da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio) è annunciata la presenza anche di Vittorio Sgarbi, sottosegretario al Ministero della Cultura, e del generale Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri Tutela Patrimonio culturale. Il Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, Francesco Gilioli, partecierà invece all’incontro su "Arte, mercato e dintorni", sabato 11 alle 17.30: con lui, tra gli altri, anche Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, e Bruno Botticelli, presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia. Venerdì 17 alle 18 sarà poi la volta dell’incontro su "La passione del collezionismo", dedicato in particolare a Modena e agli Estensi e moderato dallo storico dell’arte Leonardo Piccinini: vi prenderà parte anche Toto Bergamo Rossi, direttore della Fondazione Venetian Heritage, organizzazione internazionale che agisce nel quadro del programma congiunto Unesco - comitati privati internazionali per la salvaguardia di Venezia.

"Modenantiquaria" sarà aperta dal lunedì al mercoledì dalle 15. alle 19, dal giovedì alla domenica anche il mattino dalle 10.30. Il biglietto intero costa 15 euro (ridotto 12 euro) e consente anche l’ingresso ridotto alla mostra "L’Arte inquieta. L’urgenza della creazione", aperta fino al 12 marzo a Palazzo Magnani di Reggio Emilia.

s. m.