Sgominata la banda del Nordest: 5 furti in città

Dal loro covo, in provincia di Pordenone, si spostavano per tutto il Nordest, gravitando anche in Emilia Romagna e commettendo furti, cinque dei quali messi a segno a Modena. Nonostante siano tutti under 30 - il più giovane aveva 21 anni - si muovevano in modo strutturato, usando automobili ’pulite’ intestate a prestanome, o rubate. Così in pochi mesi, tra luglio e ottobre del 2020 hanno messo a segno 24 colpi. Furti in abitazione ma non solo. Le attività investigative dei carabinieri hanno avuto una svolta il 7 ottobre del 2020, quando tre componenti della banda sono stati pizzicati a rubare torte in un panificio di Porcia in Friuli. Da lì tassello dopo tassello, le indagini hanno consentito di ricostruire 24 furti compiuti nelle province di Pordenone (4 episodi), Udine (7 episodi), Treviso (4 episodi), Venezia (4 episodi) e Modena (5 episodi), in cui sono stati asportati denaro contante, monili in oro, elettrodomestici, biciclette e auto per un valore complessivo stimato in circa 200 mila euro. Quindi l’iter processuale: un membro della banda, un 24enne tunisino, è stato riconosciuto colpevole e condannato per tutti i 24 furti compiuti alla pena di 3 anni, 1 mesi e 20 giorni di reclusione oltre che al pagamento della pena pecuniaria pari a 1.367 euro e l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. La sentenza è divenuta esecutiva lo scorso mese di maggio e nei giorni scorsi l’uomo è stato arrestato a Correggio, dai carabinieri, che lo hanno portato in carcere.