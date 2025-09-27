Sguardi d’impresa, obiettivo sulla Ferrari

Un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità. È stata inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9), la mostra "Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari", promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione.

Composta da oltre sessanta fotografie, "Sguardi d’Impresa" mette in relazione due serie di scatti realizzati a distanza di quarantacinque anni da Mimmo Frassineti - fotografo, giornalista e autore di reportage industriali - negli stabilimenti produttivi della Ferrari a Maranello: la prima risale al 1980 ed oggi è parte dell’Archivio storico del Gruppo CDP; la seconda è del 2024, commissionata per l’occasione da Cassa Depositi e Prestiti.

La mostra, a cura della struttura Patrimonio Artistico di CDP in collaborazione con Mimmo Frassineti, si articola intorno a sette parole chiave (“Connessioni”, “Sintonia”, “Manifattura”, “Precisione”, “Orgoglio”, “Passione” e “Pazienza”) che mettono in luce continuità e trasformazioni nel lavoro e nei siti di produzione. Il risultato non è solo un confronto tra due epoche, ma anche una riflessione sul legame profondo che unisce l’uomo e la macchina, un rapporto fatto di orgoglio, passione, competenza e responsabilità.

Un ampio progetto di digitalizzazione e valorizzazione riguarda l’intero Archivio storico fotografico del Gruppo che documenta con oltre 20.000 immagini l’evoluzione industriale del Paese tra gli anni Trenta e Novanta del Novecento guardando al ruolo della finanza pubblica a supporto dei principali settori strategici dell’economia italiana.

All’inaugurazione di "Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari", hanno partecipato il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, il Chief Industrial Officer di Ferrari Davide Abate, l’Head of Recruiting & Training di Ferrari Alessandro Chiesa, la Presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri, l’Assessore Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il fotografo Mimmo Frassineti.