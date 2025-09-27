Sguardi d’impresa, obiettivo sulla Ferrari

Marche, l’ultimo confronto

Marche, l’ultimo confronto
CronacaSguardi d’impresa, obiettivo sulla Ferrari
27 set 2025
REDAZIONE MODENA
Inaugurata al Palazzo dei Musei, la mostra con gli scatti di Mimmo Frassineti: dal 1980 ad oggi, nel cuore dell’azienda di Maranello

Le autorità presenti all’inaugurazione della mostra «Sguardi d’impresa»

Un progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti attraverso un percorso espositivo che intreccia la storia industriale del Paese con la contemporaneità. È stata inaugurata a Modena, nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9), la mostra "Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari", promossa da CDP e Fondazione di Modena, in collaborazione con Ferrari, con il supporto di Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, il patrocinio del Comune di Modena e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nella cui sede a Roma, a dicembre 2025, si terrà la prossima tappa dell’esposizione.

Composta da oltre sessanta fotografie, "Sguardi d’Impresa" mette in relazione due serie di scatti realizzati a distanza di quarantacinque anni da Mimmo Frassineti - fotografo, giornalista e autore di reportage industriali - negli stabilimenti produttivi della Ferrari a Maranello: la prima risale al 1980 ed oggi è parte dell’Archivio storico del Gruppo CDP; la seconda è del 2024, commissionata per l’occasione da Cassa Depositi e Prestiti.

La mostra, a cura della struttura Patrimonio Artistico di CDP in collaborazione con Mimmo Frassineti, si articola intorno a sette parole chiave (“Connessioni”, “Sintonia”, “Manifattura”, “Precisione”, “Orgoglio”, “Passione” e “Pazienza”) che mettono in luce continuità e trasformazioni nel lavoro e nei siti di produzione. Il risultato non è solo un confronto tra due epoche, ma anche una riflessione sul legame profondo che unisce l’uomo e la macchina, un rapporto fatto di orgoglio, passione, competenza e responsabilità.

Un ampio progetto di digitalizzazione e valorizzazione riguarda l’intero Archivio storico fotografico del Gruppo che documenta con oltre 20.000 immagini l’evoluzione industriale del Paese tra gli anni Trenta e Novanta del Novecento guardando al ruolo della finanza pubblica a supporto dei principali settori strategici dell’economia italiana.

All’inaugurazione di "Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari", hanno partecipato il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, il Presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, il Chief Industrial Officer di Ferrari Davide Abate, l’Head of Recruiting & Training di Ferrari Alessandro Chiesa, la Presidente di Fondazione Ago Donatella Pieri, l’Assessore Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi, il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il fotografo Mimmo Frassineti.

