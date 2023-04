Shoah, alunni nei luoghi della Memoria

Torna, anche quest’anno (il 22esimo), l’appuntamento con il ’Viaggio nei luoghi della Memoria’, organizzato dal Comune di Campogalliano per approfondire la Storia del Novecento, alla riscoperta di luoghi legati al nazifascismo, al secondo conflitto mondiale e alla Shoah. Il viaggio, con partenza oggi e rientro lunedì 1 maggio, vedrà coinvolti 80 cittadini, tra i quali i bambini delle classi quinte della scuola primaria e i ragazzi della scuola secondaria di I° e II° grado, per i quali l’iscrizione è stata gratuita, in visita a ’Monaco e Dachau’. A rappresentare la comunità campogallianese saranno la sindaca Paola Guerzoni e l’assessora Luisa Zaccarelli affiancate dalla professoressa Letizia Profenna. "Studiare, vedere e capire – dichiara la sindaca Guerzoni – non significa imparare a memoria le nozioni; significa invece cogliere i diversi aspetti, le motivazioni, le complessità, i punti di vista. Col Viaggio della Memoria proviamo a fare questo. Nessun valore può essere acquisito una volta per tutte e la pace, il rispetto, l’accoglienza, sono principi che vanno sempre riconquistati, riscoperti, verificati. Per questo motivo, sono davvero felice della presenza in questo viaggio di molti giovani e giovanissimi".