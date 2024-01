Shoah, medaglie d’onore: "Il ricordo dei deportati non dovrà mai sbiadirsi"

Quarantaquattro storie diverse, ma legate da un unico, indistruttibile, filo rosso.

Quantaquattro nomi, altrettante "medaglie d’onore". Ognuna di queste consegnata ai familiari dei deportati ed ex internati nei lager nazisti, per non dimenticare "coloro che hanno vissuto sulla propria pelle questa catastrofe". Così la cerimonia per il Giorno della Memoria – tenutasi ieri mattina in Accademia Militare e alla presenza delle massime autorità provinciali, civili e militari, tra cui il comandante Davide Scalabrin – ha "acceso" i ricordi su una delle pagine più tristi della storia dell’umanità.

"L’opposto dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza – ha ricordato ieri il prefetto Alessandra Camporota –. Sono passati tanti anni da quando si aprirono i cancelli di Auschwitz, ma il ricordo non deve e non dovrà mai sbiadirsi: il sacrificio delle vittime non deve indebolirsi con il passare del tempo, nemmeno quando scompariranno tutti i testimoni. Non dobbiamo mai dimenticarci di riflettere sulla Shoah e su tutte le atrocità che, ancora oggi, stanno purtroppo accadendo nel mondo".

"È quindi doveroso – continua il prefetto – dare questa medaglia d’onore ai loro familiari e far sì che anche i più giovani non dimentichino mai quanto successo". Ieri mattina, tra i presenti, c’era anche Lorenzo Montipò. Originario di Montefiorino e con novantotto "primavere" sulle spalle, il suo sguardo attento ricorda ancora i dettagli di quanto vissuto quando fu internato in un lager nazista.

La sua storia però, ha un ’capitolo’ differente da quella degli altri: il modenese infatti, sebbene fu internato, risulta però volontario fascista e – come tale – non gli è stata quindi riconosciuta la medaglia. In realtà, "quando non era ancora maggiorenne, fu costretto a iscriversi tra i repubblichini sotto la minaccia nazista di prendersi il padre. Altro che volontario..." spiega il nipote Cristian, ieri al suo fianco.

A ogni modo, Montipò ha comunque accompagnato Giulio Gaetti a ritirare la medaglia del padre Serafino, commilitone di Montipò, morto a ventidue anni. Ma non senza prima ricordare anche quanto vissuto da lui in prima persona: "Nonostante tutto quello che abbiamo passato, sono qui per raccontarlo – riavvolge il nastro Montipò –. Mi arrestarono a Montefiorino, poi da lì partì il viaggio fino al lager. Speravamo di poter fuggire ma non ce l’abbiamo fatta. Ricordo ancora quando mi puntarono il dito contro perché volevano farmi fuori. Entrai che pesavo 68 chili, sono tornato in Italia che ne pesavo 35. Ci volevano stancare, uccidere in quel modo.

Ci facevano correre e strisciare per terra, nel fango. Tutto questo non va dimenticato".

Giorgia De Cupertinis