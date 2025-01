Shoah, sul palco il violino che suonò nel lager

La storia di un violino sopravvissuto alla Shoah, custode di un messaggio di speranza, di libertà e di amore per la musica. È questo prezioso strumento il protagonista de ‘Il violino della Shoah: l’ultimo testimone’, lo spettacolo con parole e musica che andrà in scena stasera alle 21, al Teatro comunale di Carpi, nell’ambito degli appuntamenti promossi dalla Fondazione Fossoli di Carpi per il Giorno della Memoria. A risuonare saranno le note proprio dal violino Collin-Mézin recuperato dal Campo di Auschwitz, appartenuto alla deportata Eva Maria Levy, eseguite dalla violinista Alessandra Sonia Romano, accompagnata dalla fisarmonica di Nadio Marenco e dalle letture di Elda Olivieri. Alle musiche si alterneranno brevi letture dal libro dell’ingegner Carlo Alberto Carutti, collezionista di strumenti musicali d’epoca, che ricostruisce la vicenda, e la storia dalla violinista cui è stato affidato il violino nel 2016 (e donato del 2022), con le foto e il materiale raccolto durante la ricerca per la ricostruzione storica dei fatti.

"Ogni volta che portiamo in scena questo spettacolo avvertiamo una emozione pura mista alla commozione - spiega il fisarmonicista Nadio Marenco, che oltre ad accompagnare la violinista, ha arrangiato la maggior parte dei brani che verranno eseguiti -. Sul palco emerge la verità di un violino che ha vissuto quella dura realtà e che ora rivive grazie ad Alessandra, che con le sue note, ridà voce sia allo strumento che alla giovane di 22 anni che tanto lo amava".

Eva Maria Levy era nata Verona nel 1921, ed è morta nel campo di Auschwitz il 6 giugno del 1944. Quando, con la madre e il fratello Enzo è stata prelevata, la giovane ha portato con sé il suo violino: ad Auschwitz fu messa con altri detenuti nell’orchestra del campo. Il fratello riuscì a farle arrivare su un pezzo di carta il disegno di un rigo musicale con una breve melodia a matita, che riportava una frase musicale di sei battute (che verrà suonata come canone inverso), ogni battuta contrassegnata da un numero, 168007, e una scritta ‘Der Musik Macht Frei’, ossia ‘la musica rende liberi’: Eva Maria ha incollato il pezzo di carta all’interno della cassa armonica del suo strumento con sopra incisa una stella di Davide. Alla liberazione del campo, il fratello Enzo, sopravvissuto, ha recuperato il violino, ancora conservato in un magazzino sebbene inutilizzabile perché rotto e lo ha portato con sé a Torino dove lo ha consegnato a un restauratore, senza però mai tornare a riprenderlo. La storia del violino è stata scoperta grazie a Carlo Alberto Carutti che nel 2014 lo ha scovato da un antiquario di Torino: colpito dal numero, che ha immaginato essere quello di un deportato (Enzo Levy), ha acquistato lo strumento e ne ha ricostruito la storia.

Maria Silvia Cabri