Shopping card a tutti i dipendenti

Hanno trovato una bella sorpresa sotto l’albero i dipendenti di Emiliana Serbatoi, l’azienda di Campogalliano che ha regalato come premio di produzione una shopping card da 500 euro a ogni collaboratore, spendibile presso il centro commerciale Grandemilia di Modena, oltre alla classica "cesta" ricca di prodotti della nostra tradizione. "Volevamo ringraziarvi per tutto l’impegno, la collaborazione e la disponibilità che avete avuto, tutti insieme, a fare squadra" ha spiegato il Ceo Gian Lauro Morselli, facendo gli auguri di Natale. Quello di Emiliana Serbatoi è stato un anno ricco di soddisfazioni, il miglior viatico per festeggiare fra qualche mese i 40 anni dalla fondazione del 1983, con nuovi prodotti, un organico ampliato e uno sguardo alle sfide del mercato internazionale ed italiano.

Un percorso che si sviluppa nel territorio di Campogalliano e che, nelle mani della famiglia Morselli, ha presentato negli ultimi sei mesi cinque nuovi prodotti e partecipato a più di dieci fiere in tutto il 2022.