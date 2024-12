Shopping di Natale,. Modena brinda

Andamento positivo per le vendite natalizie. Emerge dall’indagine condotta da Confesercenti Modena a ridosso del Natale. Il 76% degli operatori intervistati, a Modena e in provincia, dichiara di avere registrato vendite stabili o in aumento. L’indagine ha coinvolto attività di vari settori: alimentari, abbigliamento, elettronica, giocattoli, gioiellerie, profumerie, librerie e fioristi, nonché bar e ristoranti.

I generi alimentari sono tra gli acquisti preferiti dai modenesi, trainati da pranzi e cene domestiche. I prodotti tipici della tradizione, come tortellini, zampone, carni per il brodo e il bollito, formaggi e pesce, sono tra i più richiesti. Tra i regali dell’ultimo minuto, ecco il settore dell’abbigliamento, con un aumento delle vendite di maglioni. Bene anche scarpe, sciarpe, cappelli e accessori.

Il settore dell’elettronica ha visto performance positive, in particolare per l’acquisto di smartphone e dei piccoli elettrodomestici. Anche il mercato dei giocattoli mostra segni di crescita, specie per i giochi di società e costruzioni.