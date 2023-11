Show d’avanguardia con Laurie Anderson

La rassegna ‘L’Altra Musica’ del Teatro Comunale di Carpi prende il via stasera con un grande nome della scena musicale internazionale: dalle 21, infatti, sul palco si esibirà Laurie Anderson, tra le migliori rappresentanti della scena d’avanguardia, performer ed artista, violinista e, per sua stessa definizione, "narratrice di storie". Con lei, per una performance che si preannuncia raffinata e travolgente, la band newyorkese Sexmob.