Si accendono i fotored, da marzo scattano le multe

Parte oggi a Sassuolo il periodo di sperimentazione dei fotored alle intersezioni tra via Circonvallazione Sud – via Rometta, con direzione di marcia verso ovest, e via Ancora – Palestro – Radici in Monte, con direzione di marcia da sud verso nord.

Lo ha stabilito la Giunta con la delibera approvata l’altro ieri. Il periodo di sperimentazione terminerà alla mezzanotte del 28 febbraio ed i due fotored entreranno completamente in funzione a partire dal primo marzo. Dalla mezzanotte del primo marzo, quindi, il passaggio con semaforo rosso ai due incroci comporterà, automaticamente, la sanzione prevista dal codice della strada.

"La sicurezza stradale – commenta il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – non rappresenta solamente una delle finalità primarie della politica a livello europeo e nazionale, con l’Unione Europea che si è posta l’obiettivo di ridurre del 50% i decessi stradali e i feriti gravi entro il 2030, ma anche uno dei punti fermi della nostra

Amministrazione. Il passaggio con semaforo rosso rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi, tanto quanto l’eccesso di velocità, ed è indispensabile realizzare deterrenti in grado di diminuire il rischio. La scelta è caduta su quei due impianti perché, in base alle tante segnalazioni arrivate e ai controlli da parte della polizia locale, sono quelli in cui vengono commesse più infrazioni; ma sono anche tra quelli più pericolosi perché in zone a scorrimento veloce. Nessuno eleva sanzioni per il gusto di farlo, non un’amministrazione comunale quanto

meno. Le regole devono essere rispettate per limitare i pericoli, per se stessi e soprattutto per gli altri. Se procedi a velocità elevata dove c’è il limite dei 30 meriti di essere sanzionato perché metti a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti oltre alla tua. Lo stesso discorso vale per chi non si ferma col rosso". Proprio il bilancio 2022 della polizia locale aveva evidenziato un aumento di infrazioni e incidenti di circa il 30% rispetto al 2021.