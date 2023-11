Si accendono le luci. E tornano i voucher

Vignola accoglie l’arrivo delle festività con un programma variegato, grazie allo sforzo congiunto di Comune, Pro Loco, biblioteca, associazioni culturali ed economiche e scuole del territorio. Domani sarà il giorno in cui verranno accese le luci del centro della città e in cui prenderà avvio l’iniziativa "Vignola ti premia!". Infatti il Natale a Vignola, per il quarto anno consecutivo, "premia" coloro che vorranno fare acquisti in città. Tornano, infatti, i "voucher" che tanto apprezzamento avevano raccolto in passato. Ancora una volta, quindi, chi acquisterà beni e servizi nei negozi di vicinato, ristoranti, parrucchieri ed estetiste della città avrà diritto a un "buono" del valore di 10 euro ogni 200 euro di spesa.