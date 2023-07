"Sì al luogo di culto ma non in questo quartiere"

Il dibattito sulla rigenerazione dell’area Prolatte, dopo l’interrogazione di Lega Modena trasformata in interpellanza, è stato aperto da Barbara Moretti (Modena al centro) che ha sottolineato l’impatto che la moschea avrà in un quartiere "già stressato da insediamenti industriali e che avrebbe bisogno di una compensazione più forte in termini di aree verdi: ho sostenuto l’accordo con l’azienda, ma avevo chiesto di stralciare il centro islamico, il progetto non può essere una cambiale in bianco". Moretti ha chiesto di congelare il trasferimento della moschea e di valutare altre collocazioni.

Per il Movimento 5 stelle il capogruppo Andrea Giordani si è dichiarato a favore di un luogo di culto per gli islamici, ma non in quel quartiere e in quel luogo dove la dotazione di parcheggi non è adeguata: "Pensate a quando i fedeli vengono a pregare in pausa pranzo". Per Giordani non bisogna creare problemi a chi vive intorno alla moschea e anche Giovanni Silingardi ha affermato che deve essere individuata un’altra soluzione che risponda anche "a esigenze di dignità di chi professa una religione". Per Paola Aime (Europa Verde – Verdi) è scontata l’affermazione sulla libertà di culto, ma serve anche il rispetto e la tutela della salute dei cittadini: in quella zona, dove sono previste tante iniziative, serve più verde e "attenzione alla qualità dei progetti".

Per il Pd Federica di Padova si è soffermata sui temi dell’integrazione, che passa anche attraverso l’attenzione per i luoghi di culto delle diverse comunità islamiche ("dove c’è ghettizzazione è più facile attecchisca il radicalismo"), mentre il capogruppo Antonio Carpentieri ha ribadito che il nuovo centro non avrà valenza provinciale e che serve un’altra collocazione rispetto a via delle Suore, per consentire l’ampliamento di Cpc: aSe nell’area Prolatte il problema è il verde lo si risolve, se è ideologico non si risolverà mai". Per Vittorio Reggiani, infatti, certi argomenti rappresentano solo "una maschera dietro la quale si cela il fatto che non si vuole il centro islamico". Se il problema fossero stati i parcheggi o il verde, ha spiegato, l’interrogazione si sarebbe occupata degli aspetti urbanistici e non del resto: "È un modo nemmeno tanto elegante della Lega per dire che non vuole i musulmani a Modena".

Il tema lo ha ripreso anche Diego Lenzini dopo aver ricordato il percorso che ha portato alla proposta della Cpc: "Vogliamo mantenere sul territorio aziende d’eccellenza e attrarre quelle che danno lavoro di qualità, lo spostamento della moschea nasce da lì, per realizzare nell’area Prolatte il centro islamico di prossimità che ora è in via delle Suore: il luogo proposto risponde ai requisiti, se ci sono alternative verranno valutate. Al momento c’è una proposta in elaborazione con la proprietà che poi sarà discussa con la città".