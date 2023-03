Sì alla cittadinanza onoraria a Seeten "25 Aprile dedicato all’aviatore eroe"

Il Comune ha conferito la ‘cittadinanza onoraria alla memoria’ a Michel Seeten, un aviatore francese che aderì alla Resistenza e morì da eroe a 24 anni nella battaglia di Cortile, il 1° dicembre 1944, salvando la vita a tre comandanti partigiani: in Consiglio comunale la proposta del sindaco Alberto Bellelli è stata appoggiata dai gruppi PD, Carpi Futura e M5S, per un totale di 19 voti, due più di quelli richiesti dallo Statuto; astenute due consigliere di Fd’I, assenti i due consiglieri della Lega, uno del Pd e uno di Fd’I. Il 25 Aprile prossimo la cerimonia per la Festa della Liberazione sarà idealmente dedicata a Seeten: l’Amministrazione e inviterà l’Ambasciatore di Francia e il sindaco di Saint-Nazaire, città bretone dove era nato. "Abbiamo sempre combattuto per una memoria storica condivisa, anche quando la censura ideologica di una certa sinistra prendeva il sopravvento – afferma Annalisa Arletti, Fratelli d’Italia –. Pensiamo che sia giunto il momento anche a Carpi di costruire un percorso condiviso e non di parte. Per questo abbiamo chiesto al Pd di ritirare l’ordine del giorno. Il ricordo non può essere un mero esercizio di stile e quello che abbiamo chiesto è un progetto più ampio, che parta dai luoghi della memoria, passando per la toponomastica e arrivando anche alle pubbliche benemerenze".

m.s.c.