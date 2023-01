Si allarga la raccolta porta a porta

A Fiorano procede l’ampliamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, che è partito lunedì scorso per una prima parte del territorio comunale e che, dal 30 gennaio, coinvolgerà anche la parte residenziale racchiusa ad ovest da via Ghiarella, a est dal confine comunale e a nord dalla Statale Est.

Anche qui, dall’inizio della prossima settimana, Hera comincerà a raccogliere i sacchi di carta e plastica con il modello porta a porta, seguendo le periodicità indicate nel calendario ‘Rosso’ che è stato distribuito a famiglie e imprese della zona: così, come previsto, la carta sarà ritirata il lunedì mattina, mentre la raccolta della plastica è il giovedì mattina. Contemporaneamente, sempre in quella zona inizierà la progressiva rimozione dei cassonetti dedicati a carta e plastica. Prenderà il via, inoltre, la sostituzione di quelli per l’indifferenziata con i nuovi contenitori stradali informatizzati, per utilizzare i quali nel prossimo futuro sarà necessaria la Carta Smeraldo. Al momento, infatti, i nuovi cassonetti non richiedono la tessera. I cassonetti saranno chiusi nelle prossime settimane e, a quel punto, per poter usufruire correttamente dei servizi di prossima attivazione, i cittadini dovranno avere tutte le dotazioni necessarie. Chi non le avesse ancora ritirate, ha tempo fino al 5 febbraio 2023 per recarsi alla Casa Smeraldo. Dopo questa data, i kit per la raccolta differenziata saranno ritirabili presso la Stazione Ecologica di Fiorano, Ecoisola, in via Ghiarola Vecchia.