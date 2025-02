"Si alleggerisce la situazione"

"Devo dire che sono favorevole alla creazione della rotonda e della strada perché è un incrocio un po’ pericoloso, quello lì – dice Christian Prandi –. Ho notato che c’è difficoltà soprattutto per chi viene da Modena e deve andare ad esempio verso Formigine.

E poi alla mattina si formano sempre delle lunghe file che provengono da via Panni e che si spostano su via Giardini, sia in un senso che nell’altro.

Creare una rotonda ad hoc, ampia e spaziosa, potrebbe sicuramente alleggerire la situazione e renderebbe più comodi gli spostamenti in questa zona".