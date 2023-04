Si assume addetto al taglio dei cartoni

Azienda di Concordia cerca un addetto al taglio dei cartoni. Il lavoratore assunto sarà adibito come mansione a pareggiare e tagliare cartoni con pareggiatore e tagliacarte. Alla persona interessata si richiede una forte motivazione al lavoro, serietà e impegno. E’ indispensabile essere automunito e in possesso di patente tipo B. L’orario di lavoro previsto è sull’intero arco della giornata (full time) dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. La tipologia contrattuale di assunzione verrà definita in base alle caratteristiche del candidato, ovvero contratto di apprendistato se il ragazzo o la ragazza avranno una età inferiore a 29 anni. Inizialmente sarà proposto un contratto a tempo determinato con possibilità, comunque, di trasformazione in un tempo indeterminato. Per candidarsi: www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it