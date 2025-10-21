Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Modena
CronacaSi avvicina alla ex nonostante divieto, arrestato durante la street parade
21 ott 2025
REDAZIONE MODENA
Si avvicina alla ex nonostante divieto, arrestato durante la street parade

In manette un 44enne dopo l’allarme dato dalla donna chiamando il 112

Street Parade a Modena

Street Parade a Modena

Modena, 21 ottobre 2025 – Durante la ‘street parade’ transitata per le strade di Modena sabato 18 ottobre, un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex. A dare l’allarme è stata proprio la ex contattando il 112: il 44enne l’avrebbe avvicinata, inveendo contro di lei per poi allontanarsi dal corteo verso il centro città. Oggi il gip del tribunale di Modena ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora a Modena e provincia come misura cautelare.

© Riproduzione riservata