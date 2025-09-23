Si baciano alla festa del paese. Due coppie di ragazze aggredite

BOMPORTO (Modena)

Si sono abbracciate, baciate. Hanno espresso liberamente il proprio amore ma sono state subito ‘attaccate’ da un gruppo di persone che, dopo commenti omofobi e pesanti insulti, avrebbero anche picchiato una delle giovani vittime. La sua colpa? Una dimostrazione d’amore. L’aggressione omofoba sarebbe avvenuta sabato sera, nell’ambito della tradizionale Festa del Lambrusco di Sorbara di Bomporto, nel Modenese .

È in questa occasione, infatti, che due coppie di ragazze, che si trovavano alla kermesse insieme ad un gruppo di amici sarebbe stata ‘investita’ da una lunga serie di insulti dopo che due delle giovani, di circa 30 anni, avevano ‘osato’ scambiare effusioni, baciandosi in pubblico come ogni altra coppia presente alla festa.

Notate da un altro gruppo di amici del paese, di circa 50, 60 anni, infatti, le giovani sarebbero state ‘violentemente’ insultate con commenti a sfondo omofobo e discriminatorio. Improperi ai quali il gruppetto di ragazze avrebbe risposto a suon di canzoni e cori antifascisti.

A quel punto uno dei 50enni, ulteriormente infastidito avrebbe colpito una ragazza con un pugno in pieno volto. La situazione sarebbe quindi degenerata con l’intervento di uno degli amici delle vittime, ‘sbalzato’ con violenza a terra dal gruppo ‘rivale’. Qualche istante dopo sono intervenuti gli operatori della sicurezza che, in breve tempo, hanno sedato la sommossa. Contestualmente sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bomporto, che hanno identificato i presenti al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Ieri la Compagnia di Modena ha portato avanti gli accertamenti, di concerto con i colleghi al fine di attribuire eventuali responsabilità: le indagini sono ancora in corso.

Domenica, però, le ragazze vittime degli insulti omofobi, con grande coraggio sono tornate alla festa e, d’accordo con l’organizzazione, sono salite sul palco per mandare un segnale forte contro ogni genere di violenza e discriminazione. Amore contro odio.

La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari è subito intervenuta sull’accaduto annunciando la volontà del Comune di costituirsi parte civile nell’eventualità di un procedimento contro gli aggressori. "Episodi come questi devono essere condannati; non vanno presi alla leggera – commenta il primo cittadino. Non voglio derubricare la questione in ‘lite tra ubriachi’: siamo rimasti tutti delusi, amareggiati anche perchè chi ha agito è conosciuto in paese. Le ragazze hanno l’appoggio di tutta la comunità e, con il sostegno dell’Amministrazione, domenica hanno lanciato un appello dal palco ringraziando l’organizzazione della festa per il supporto e ribadendo la libertà di potersi esprimere ed esternare il loro affetto senza rischiare di essere aggredite, come purtroppo accaduto sabato sera. Hanno ricevuto tutto il supporto possibile dalla stessa Amministrazione e dal pubblico".

La sindaca ha poi evidenziato come proprio negli stessi luoghi, solo una settimana prima, siano transitati tanti cittadini e cittadine dell’Unione del Sorbara, insieme a partecipanti e soci di associazioni che lottano contro la violenza, durante la Rainbow Bike: "Un’iniziativa nata per difendere i diritti, l’uguaglianza e per condannare con forza le discriminazioni. Prendiamo le distanze da gesti che non troveranno mai spazio a Bomporto. A Bomporto non c’è spazio per odio, violenza e discriminazione. Ci impegnamo quotidianamente per promuovere il rispetto, la libertà e l’inclusione".