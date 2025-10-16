Si celebra la sagra delle tre farine

Intenso week-end di feste autunnali nelle varie località del nostro Appennino. A Pievepelago si terrà sabato la tredicesima edizione della ‘Sagra delle Tre Farine’, organizzata dall’associazione Pievepelago Per Te col patrocinio comunale, che era stata rinviata per maltempo a fine settembre.

Con questa festa si celebrano come ogni anno i prodotti tipici locali dell’Appennino preparati con tre tipologie di farine: quella di grano, di mais e di castagne. La sagra inizierà alle ore 8.00 in piazza Vittorio Veneto col mercatino agricolo ‘a chilometro zero’ a cura di agricoltori locali e con mercatini dell’Artigiano e della Creatività. Dalle ore 12.00 è prevista l’apertura di uno stand gastronomico che preparerà piatti tipici del nostro territorio componendo un menù a base delle tre tipiche farine appenniniche, come la polenta di mais al ragù, le crescentine e i burlenghi con la farina di grano, i necci e il castagnaccio con la farina di castagne.

Dalle ore 15 musica dal vivo con i ‘J for Jam’, con intrattenimento per bambini e truccabimbi. Dalle 17.30 dj set con Sbraccio & Silver con sete bar 80 svuotatutto 3x2. E’ l’ultima manifestazione del programma estivo 2025 dell’ass.ne Pievepelago per Te, che ha avuto il fulcro con la Notte Rosa a fine agosto: "Ringraziamo -dicono i giovani del Direttivo- i partecipanti alle nostre iniziative e tutti i nostri volontari, aiuto prezioso e fondamentale, e le attività commerciali che hanno contribuito alle varie manifestazioni. Tutti elementi che hanno permesso all’associazione Pievepelago Per Te di raggiungere ottimi risultati".

Poi toccherà alla Pro Loco di Pievepelago organizzare le prossime iniziative in zona, tra cui la tradizionale ‘Festa della Castagna’ sabato 1° novembre ed i Mercatini natalizi dell’Avvento ad inizio dicembre.

g. p.