Si celebrano Europa e pace

La Città di Castelfranco Emilia parteciperà oggi alle celebrazioni per la Giornata dell’Europa, una ricorrenza che vuole celebrare l’unità e la pace in Europa, ma anche l’anniversario della dichiarazione di Robert Schuman (prima ministro degli esteri francese e in seguito presidente del Parlamento europeo), basata su principi di libertà, democrazia, uguaglianza, pace e stabilità, che ha avviato l’Europa verso la costituzione dell’Unione europea di oggi. Si alterneranno diverse iniziative al Parco Europa, intitolato al reporter ucciso Antonio Megalizzi, per chiudersi con una conferenza al Museo Civico Archeologico. Si parte alle 15 con interventi radiofonici e intrattenimento musicale a cura dei ragazzi del progetto "Web Radio Rulli Frulli". Interverranno l’assessora Testoni e altri membri della Giunta.