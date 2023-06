Si cerca barista esperto con capacità comunicative

Caffe Noir di Camposanto sta cercando un barista con esperienza. Si dovrà occupare del servizio a banco e del servizio ai tavoli, della preparazione alimenti da vetrina e da aperitivo, dell’uso della macchina da caffè e delle pulizie generali. Si ricerca personale con buone capacità comunicative e loquace con la clientela. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario di lavoro che scorre nella fascia mattino dalle 05.00 alle 09.00 e dalle 11.30 alle 15.30. Offerta valida fino al 16062023. Inoltre, lo stesso Caffe Noir di Camposanto cerca 1 cuocoa con esperienza. Al candidatoa è richiesto di essere in grado di gestire in autonomia la cucina per il servizio pranzo. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro che si svolge nella fascia mattino dalle 05.00 alle 09.00 e dalle 11.30 alle 15.30. E’ previsto riposo nelle giornate di sabato e domenica. Anche in questo caso si ricevono offerte fino al 16062023. Per candidarsi cliccare sul pulsante invia candidatura nel portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe oppure contattare [email protected]