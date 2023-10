Si cerca impiegato per il controllo di gestione

Il Centro impiego di Sassuolo per conto di un’azienda metalmeccanica ha avviato la ricerca di 1 impiegatoa da inserire nel proprio organico per adibirla al controllo di gestione. La persona da assumere non è necessariamente richiesto che abbia maturato una precedente esperienza di lavoro nella mansione. Mentre si richiede tra le competenze il conseguimento di uno specifico diploma amministrativo e un’ottima conoscenza nell’uso del pacchetto office (soprattutto Excel), oltre che della lingua inglese, almeno a livello scolastico. La sede di lavoro è a Fiorano Modenese. Alla persona da assumere si offre inizialmente un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione del medesimo a tempo indeterminato. L’orario di lavoro fissato sarà a tempo pieno (8.30-12.30 al mattino; 14.00-18.00 al pomeriggio). Le domande vanno inviate entro il 30102023 a impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe