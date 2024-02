Si cerca un cuoco per un ristorante

Il Centro per l’Impiego di Vignola ha ricevuto la segnalazione che un ristorante, operante nel territorio comunale di Castelnuovo, ha promosso la ricerca 1 cuoco/a – aiuto cuoco/a. La persona da assumere sarà impiegata in particolare per la preparazione di tutta la linea di lavoro richiesta, ovvero preparazione impasti, cottura, fritture e pulizia della cucina. Tra i requisiti richiesti si segnala la indispensabilità del conseguimento della licenza media. Inoltre, il ristorante fa presente che ai fini dell’assunzione saranno prioritariamente valutate le domande di chi dimostri di avere esperienza pregressa nella mansione e di essere automunito/a. Alla persona selezionata sarà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato e con svolgimento orario tempo pieno spezzato: mattino dalle 9.00 alle 12.00 e pomeriggio/sera dalle 19.00 alle 23.00. Le domande delle persone interessate e disponibili, che rispondono a queste caratteristiche, vanno inviate entro il giorno 01/03/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe