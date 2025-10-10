Si cerca uno sponsor per il palazzetto dello sport: "Darà il nome all’impianto per otto anni"

Il nuovo palazzetto dello sport di Savignano? Per 8 anni, potrà avere il nome dello sponsor che deciderà di sostenere tale progetto. Questa, in estrema sintesi, è l’iniziativa avviata dall’amministrazione comunale di Savignano, che ha pubblicato un apposito avviso per intercettare eventuali soggetti interessati. La base d’asta è fissata in 80.000 euro più iva e, ovviamente, dovranno essere presentate offerte al rialzo, da suddividere in 8 rate annuali. "Il contratto di sponsorizzazione – spiegano dal Comune - comporta l’attribuzione alla struttura del nome dello sponsor mediante abbinamento dello stesso al prefisso "Pala" (PalaDitta), per un periodo di 8 anni a decorrere dalla data di stipulazione dell’accordo che disciplina i rapporti tra le parti". I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta tramite pec all’indirizzo comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it, entro e non oltre il 12 novembre prossimo. Alla procedura possono partecipare soggetti privati, associazioni e/o organismi pubblici. Ulteriori dettagli sul sito del Comune di Savignano. Chi vincerà, avrà inoltre l’obbligo di realizzare un murales sulla facciata ovest del palazzetto, del valore indicativo pari a 15.000 euro. m.ped.