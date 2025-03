Si cercano assistenti civici. Pronto un corso di formazione

Il comando di polizia locale e i Comuni dell’Unione Terre di Castelli organizzano un nuovo corso per formare assistenti civici che possano essere di supporto alla stessa polizia locale e alle amministrazioni. Ad annunciarlo è stata ieri la stessa Unione, che spiega: "Diverse le possibili attività, correlate al tempo libero e anche alla propensione del singolo: si può, ad esempio, essere di aiuto durante gli ingressi e le uscite dei ragazzi da scuola, essere presenti in manifestazioni pubbliche e mercati, o ancora in parchi e aree verdi, o concorrere a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali e prevenire fenomeni di degrado. Il Comando della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli ha già organizzato, negli anni passati, alcuni corsi di formazione per diventare assistente civico. Il nuovo corso è composto da quattro appuntamenti, tutti organizzati nella giornata di sabato: partirà il 19 aprile (unico appuntamento pomeridiano dalle ore 15), continuerà il 26 aprile il 3 maggio e si concluderà il 10 maggio (questi tre incontri inizieranno alle ore 9.30). Tutte le lezioni si terranno presso alla sala Montinaro del Polo della Sicurezza dell’Unione a Vignola, in via Pertini".

m.ped.