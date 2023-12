Si cercano operai agricoli per l’azienda Bettelli Azienda agricola Bettelli Ivano di Vignola cerca 2 operai/e agricoli/e. Esperienza pregressa, patente C, patentini per motosega, decespugliatore e macchine agricole. Contratto a tempo determinato, orario a tempo pieno. Candidature entro 21/12/2023.