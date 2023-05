Si danza sulle musiche di Chopin I ’Carmina Burana’ al Pavarotti–Freni

Non solo motori, musei e danza. In questo weekend è ricco anche il carnet musicale. L’associazione Modena Musica Sacra propone due appuntamenti alla chiesa del Voto. Stasera alle 18 e alle 19.30, in occasione della Notte dei Musei, i ballerini di Apad (corso di avviamento alla danza diretto da Alex Atzewi) danzeranno su musiche eseguite dal coro Juvenes Cantores diretto dal maestro Daniele Bononcini che suonerà anche al pianoforte la Polacca Fantasia di Chopin. Alle 20.30 e alle 21.30, poi, Pueri Cantores, Juvenes Cantores, Schola Polifonica e Schola Gregoriana eseguiranno alcune delle più belle pagine del repertorio gregoriano e polifonico, da Bach ad Haydn, Haendel e Bartolucci. Ingresso gratuito. Domani alle 17, sempre alla chiesa del Voto, sarà protagonista Marco Zoni (in foto), primo flauto della Filarmonica della Scala che suonerà insieme ai suoi allievi del corso di perfezionamento che si è tenuto presso l’Accademia Fondazione I Musici di Parma: in programma musiche di Bach, Schubert, Guabert, Eneson e Moquet.

Oggi alle 17 al Santuario della Madonna del Murazzo, l’Ensemble Mandolinistico Modenese propone musica sacra del ‘500 con la Messa per organo e canto gregoriano eseguita dagli organisti Giuseppe Bellissimo, Andrea Manenti ed Emiliano Mapelli, il canto di Eva Conti ed Eleonora Mingardi e la direzione di Matteo Cè. Gli Amici della Musica ci invitano stasera alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido, con Claudio Sanna al pianoforte e Paolo Pastorino ai live electronics. I due musicisti sono impegnati in un finissimo progetto di ricerca che indaga suoni e immagini delle città, viste da dentro e intese come mondi interiori e riflessioni sulla natura dell’essere umano. Domani alle 17 al Comunale Pavarotti Freni si concluderà la stagione della Gioventù Musicale con i ’Carmina Burana’ di Carl Orff, eseguiti dal coro Luigi Gazzotti, diretto da Giulia Manicardi, che festeggia il suo centenario.

s.m.