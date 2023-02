Si è spenta la partigiana Tilde Vandelli

A giugno 2016 aveva ricevuto in prefettura l’importante riconoscimento della Medaglia della Liberazione. Lunedì notte si è spenta, all’età di 99 anni, Clotilde (Tilde) Vandelli di Sassuolo, staffetta partigiana e moglie di un grande combattente della Brigata Italia, Alfonso Bucciarelli. Entrambi cattolici e partigiani tra sacrifici e pericoli parteciparono attivamente alla resistenza, sopravvivendo alla guerra. I funerali di Tilde Vandelli sono previsti per domani alle 10 alla Beata Vergine Addolorata di Modena. Il corteo funebre proseguirà per il cimitero di Magreta dove raggiungerà il marito. "Mia mamma ha dato tanto alla collettività – sottolinea il figlio Umberto Bucciarelli – nella fase della guerra, dopo il proclama di Badoglio ha partecipato attivamente alla resistenza come staffetta partigiana nella brigata Italia Pianura, che era una formazione di partigiani di estrazione cattolica, legati a Ermanno Gorrieri. Gorrieri, Paganelli, Bucciarelli sono i ‘ragazzi’ che si sono ristrovati ed hanno costituito una rete per contrastare il nazifascimo, tutti di estrazione cattolica e di Magreta. Mia mamma aveva conosciuto il papà, Alfonso Bucciarelli in quell’occasione: si erano sposati e aveva dato alla luce noi quattro figli. La formazione della Brigata Italia Pianura non era di combattimento – spiega - aveva dei compiti logistici di reperimento di viveri, indumenti, armi e sigarette da mandare alla Brigata Italia Montagna che aveva sede, assieme alle altre compagnie di Partigiani a Montefiorino". Una volta finita la guerra Tilde Vandellì insegnò per 30 anni nelle montagne di Sassuolo e nel 1999 partecipò al progetto ‘fattorie didattiche’.