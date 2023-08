Si è spento a 81 anni Giulio Ascari

Se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari, in silenzio e riservatezza, proprio in linea con la sua personalità. Giulio Ascari è morto venerdì notte a 81 anni. Uomo mite, modesto e dal temperamento pacato, è molto conosciuto in città dove per anni è stato imprenditore nel settore del tessile. Oltre alla moglie Lidia, Giulio Ascari lascia i figli Mario (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi) e Stefania (direttrice del distretto sanitario di Carpi), e gli amati nipoti. Esequie domani alle 10 in Cattedrale.