Si è spento a 96 anni don Monari "Teologo e parroco amatissimo"

Si è spento ieri, all’età di 96 anni, don Giuseppe Monari, storico parroco di Vignola per 21 anni, tra il 1980 e il 2001.

La notizia della sua scomparsa ha commosso diversi parrocchiani, che a distanza di oltre vent’anni dal suo addio a Vignola avevano conservato un bellissimo ricordo del loro ex parroco. Don Giuseppe, infatti, aveva la capacità di parlare a tutti, grazie anche ai suoi molteplici interessi.

Come ricorda uno scosso Andrea Paltrinieri, facente parte degli ex ragazzi che nel 1985 partecipò, assieme a un gruppo di suoi coetanei, alla scalata del Rifugio Boccalatte in Val D’Aosta guidata proprio da Don Giuseppe, se ne è andata "una figura di parroco e sacerdote assolutamente singolare, in grado di coniugare una cultura di altissimo livello sul piano della teologia, della filosofia, dell’antropologia, e un’attenzione alle persone e alla comunità improntata alla libertà e al rispetto delle singolarità. A Vignola ha lasciato una parrocchia risanata economicamente; un oratorio rilanciato e una baita in val Brenta per i campi estivi; una realtà vivace di catechisti, animatori, gruppi giovanili".

Oltre a essere un fine biblista e un grande studioso di teologia, don Giuseppe era infatti anche un grande amante della montagna e dello sport.

Queste sue qualità non comuni, lo hanno reso appunto un punto di riferimento per giovani e meno giovani.

Al compimento del suo 75esimo anno di età, aveva chiesto e ottenuto, dall’ex vescovo Don Benito Cocchi, di rientrare nella Bassa Modenese, di dov’era originario, e fu assegnato alla parrocchia di Camurana, frazione di Medolla.

Qui, nel giugno dello scorso anno, un gruppo di parrocchiani vignolesi era andato a trovarlo, apprezzandone ancora l’energia e la lucidità, nonostante la veneranda età.

Marco Pederzoli