Si è spento Carlo Romagnoli, colonna degli eventi sportivi

Il combattimento faceva parte del suo Dna e ha lottato fino all’ultimo anche contro quella malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Il mondo dello sport, e non solo, è in lutto per la scomparsa del carpigiano Carlo Romagnoli, morto ieri all’alba a 76 anni. Per quarant’anni ha lavorato nel mondo della maglieria, sempre coltivando quella passione sportiva che ha trasmesso al figlio Matteo, karateka con venti ori ai campionati del mondo, oltre a numerosi titoli in prestigiosi tornei nazionali e internazionali di karate e kickboxing. "Papà ha iniziato a fare pugilato quando era a militare – ricorda Matteo – poi ha praticato karate, e kickboxing. Attualmente era presidente della Black Dragon ADS di Carpi e della palestra Thunder che abbiamo aperto insieme dodici anni fa a San Martino in Rio. E’ sempre stato in prima linea anche nelle mie competizioni: mi ha trasmesso la passione per le arti marziali che ho iniziato a praticare quando avevo 12 anni e papà mi ha accompagnato ovunque, in tutta Italia, per seguirmi nelle gare. E anche dopo, quando sono diventato più ‘grande’, ha continuato a venire con me nelle competizioni più impegnative come i mondiali, per supportarmi". Padre e figlio, diciassette anni fa, hanno dato vita al ‘Master of Fight’, la competizione carpigiana di kickboxing aperta a tutti gli atleti anche a livello regionale. "La gara è stata sempre disputata in piazza Martiri e in piazzale Re Astolfo ma negli ultimi anni, per la normativa sulla sicurezza, l’abbiamo spostata nella palestra del Vallauri. Papà ha davvero dato tanto alla città a livello di organizzazione sportiva. Negli ultimi anni, per la pandemia, abbiamo dovuto ridurre le manifestazioni e gli eventi, ma quest’anno speravamo di riprendere a pieno ritmo. Purtroppo, lo dovrò fare io, senza di lui". Matteo già pensa di istituire una gara o un premio a memoria del padre Carlo: "La ‘Master of Fight’ da otto anni è dedicata alla memoria della mamma, Carla Arbizzi, scomparsa dieci anni fa. Sicuramente realizzeremo qualcosa in suo onore, perché la sua testimonianza sia di insegnamento anche alle future generazioni". Carlo Romagnoli, oltre a Matteo, lascia le figlie Francesca ed Elisabetta e i tre amatissimi nipoti. I funerali si svolgeranno martedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cibeno, con partenza da Terracielo Funeral Home di via Lenin. Maria Silvia Cabri