Si è spento don Odoardo: "Vicino a tutti i fedeli"

Don Odoardo, come tutti lo chiamavano a Bastiglia, dove ha concluso il suo ministero sacerdotale nel 1993 e a San Prospero dove era stato dal 1961 prima di fare ritorno al suo paese di nascita, se ne è andato. E’ spirato a 96 anni mercoledì sera poco dopo cena nell’ex convento delle suore, vicino alla scuola materna, dove si era ritirato a vivere nel 2014 quando 86enne ha concluso la esperienza di parroco a Bastiglia, all’arrivo di don Mariusz Zaras, di cui poi è stato prezioso collaboratore. "Era il mio emerito – ricorda don Mariusz –. Era una persona buona soprattutto, accogliente, un sacerdote sempre disponibile di una fede incrollabile. Ci vedevamo praticamente tutti i giorni e molto spesso condividevamo anche la mensa insieme. Non era una presenza ingombrante". Al secolo si chiamava Odoardo Ballestrazzi ed era nato proprio a Bastiglia, il primo gennaio 1927. Era stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1951. A San Prospero ricordano che "era solito trascorrere ogni sabato pomeriggio in chiesa ad attendere chi volesse confessarsi e lo faceva anche se non andava nessuno". Questo era don Odoardo definito da molti come un parroco "d’altri tempi", perché concepiva il suo ministero nel senso pieno del termine. "Il ministero di don Odoardo riflette lo stile del parroco di un tempo, attento e vicino al suo popolo. Era un uomo prossimo alle persone, un pastore disponibile all’ascolto di chiunque avesse bisogno" lo ricorda don Giuliano Gazzetti, vicario generale, aggiungendo "che in questo periodo è stato il decano dell’arcidiocesi". "Da tempo – prosegue don Mariusz – si osservava un progressivo declino della persona", ma non ha mai rinunciato a celebrare la messa nella piccola cappella della scuola materna. Era stato amico di don Giorgio Govoni, il parroco di Staggia e San Biagio accusato ingiustamente di abusi su minori e morto di infarto. "Quando anche la Diocesi raccomandava prudenza su don Giorgio – ha scritto un parrocchiano – don Odoardo davanti a tutti disse più volte chiaramente: ‘Io su di lui metto la mano sul fuoco’. Aveva ragione". Oggi sono tanti a piangerlo e la sindaca Francesca Silvestri appena avuta la notizia ci ha tenuto a fare giungere la sua vicinanza alla comunità. "Mi sono recata a porgere l’ultimo saluto a don Odoardo. Con lui – ha affermato Silvestri – se ne va un pezzo della storia del nostro paese che da sempre gli ha voluto bene. A nome di tutta la comunità porgo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia, certa che la sua bontà abbia lasciato il segno in tutti noi".

La cerimonia funebre si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bastiglia e sarà presieduta dall’arcivescovo di Modena e Nonantola Erio Castellucci.

Alberto Greco