Si è spento il generale Romeo Guidò l’Accademia militare

Era entrato in accademia nel 1963 e aveva frequentato fino al 1965 il ventesimo corso ufficiali. Dal 1997, fino al 1999 ne aveva assunto il comando. E’ lutto a Modena per la scomparsa del generale di Corpo D’Armata Gaetano Romeo, 78 anni. Fino al 2007 il generale era stato comandante delle Scuole dell’Esercito e nei tanti anni di carriera militare aveva ricoperto numerosi incarichi di prestigio, ma mai si era reciso il fortissimo legame con Modena, tanto che al termine della carriera era rimasto con la famiglia in città. Siciliano della provincia di Ragusa, era stato appunto comandante dell’Accademia Militare di Modena fino al 1999, della Scuola di Guerra, delle Forze di Difesa di Vittorio Veneto e delle Scuole dell’Esercito. Al termine del servizio il generale di corpo D’armata Romeo era diventato appunto modenese di adozione. Il generale si è spento con l’inizio del nuovo anno; lascia la moglie Silvana, i figli Raffaella e Stefano con Rosa, i nipoti Riccardo e Vittoria. I funerali avranno luogo domani, cinque gennaio alle 10.30 partendo dalla chiesa funeraria Terracielo Funeral Home direttamente per la chiesa di Sant’Agnese. Qui alle 11 si svolgeranno le esequie al termine delle quali il corteo proseguirà per il tempio crematorio. Questa sera, invece, sempre nella parrocchia di Sant’agnese è previsto il rosario.