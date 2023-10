Si è spento il giornalista. Massimo Nardi

Era appassionato di storia e svolgeva la sua professione, il giornalista, con grande passione. Si è spento lunedì a 68 anni, dopo aver lottato contro una lunga malattia Massimo Nardi. Ad esprimere il proprio cordoglio è l’associazione stampa modenese. Dapprima collaboratore con il magazine ‘Profilo Donna’, Massimo aveva fatto dell’attività giornalistica la sua professione lavorando al giornale ‘ModenaQui’ occupandosi di cronaca cittadina e di politica sia locale che nazionale. Chiusa quell’esperienza aveva iniziato a scrivere per il settimanale online ‘Da Bice si Dice’. Appassionato di storia e geopolitica, nel 2014 aveva pubblicato il romanzo "Colpo di Stato: 8 giorni a Natale 2016" a cui aveva fatto seguito, più recentemente, l’altro suo lavoro: "I fantasmi di Salò". Il giornalista era stato socio fondatore del Circolo storico-culturale Raimondo Montecuccoli e aveva organizzato diversi eventi in città legati alla sua grande passione appunto, la storia. "Aggiungendo un ricordo personale – afferma Pier Paolo Pedriali, presidente dell’associazione stampa modenese – Massimo era un uomo buono, sempre molto appassionato del suo lavoro. Quando lo incontrai ad un corso di formazione, lo scorso luglio, era già provato nel corpo, ma non nello spirito. Così, come tante altre volte, mi salutò dicendo che stava lavorando ad uno ’scoop’ e aveva tanti progetti in cantiere. Quella purtroppo fu l’ultima volta che lo vidi. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’Associazione stampa". Originario di Tirano, in Valtellina, Nardi lascia la moglie e un figlio. I funerali sono previsti per questa mattina alle 9 alle Camere ardenti del Policlinico. Alla famiglia vanno il cordoglio e la vicinanza di tutta la redazione de Il Resto del Carlino.