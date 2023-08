Si è spento il nonno di Alessandro Venturelli "Ora aiutaci dal cielo"

Le ricerche non si fermano, soprattutto dopo le ultime segnalazioni che indicano come il giovane, nei giorni scorsi, si trovasse a Livorno in compagnia di una ragazza. La famiglia Venturelli, però, vive oggi l’ennesimo dolore. Si è spento infatti all’età di 86 anni il nonno di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo il 5 dicembre del 2020. L’anziano, malato da tempo, era il nonno paterno di Alle e fino all’ultimo ha sperato di poter riabbracciare l’amato nipote. "Sicuramente il nonno Ruggero per Alessandro è stato un punto di riferimento – afferma la mamma del 23enne, Roberta Carassai – . Andava a prenderlo all’asilo, lo portava a calcio. Era un vero nonno, sempre disponibile. Mi dispiace perchè avrei voluto che prima di andarsene Ruggero potesse riabbracciare Alessandro. Spero che lo guidi da lassù". Carassai è appena rientrata da Napoli, dove si era recata nei giorni scorsi a seguito di numerose segnalazioni di cittadini che affermavano di aver visto a Porta Nolana il giovane sassolese. Tre giorni fa, invece, una donna ha chiamato l’avvocato di Carassai spiegando di aver incontrato Alessandro in stazione a Livorno. La signora ha assicurato di aver riconosciuto il ragazzo anche grazie ai noti tatuaggi (una rosa, alcuni numeri romani e un quadrifoglio sull’avambraccio). Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche e la squadra Mobile di Modena si è attivata per vagliare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Ora si attende di sapere se Alle si trovasse davvero a Livorno, in compagnia di una giovane con la quale avrebbe chiesto spiccioli proprio alla donna che ha effettuato la segnalazione.

