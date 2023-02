Si è spento il prof Ferrari "Medico di tutti"

Infaticabile, anche nella malattia e sempre pronto a spendersi per gli altri. Si è spento a 74 anni il professor Alberto Ferrari, gastroenterologo del Policlinico e docente universitario. "E’ una vera ondata di affetto quella che ci ha travolto in queste ore - spiega la figlia Francesca, nutrizionista tra l’altro del Modena Volley - Abbiamo ricevuto testimonianze incredibili, mio padree era molto amato perché aveva sempre un pensiero per gli altri, prima che per se stesso. Malgrado l’ictus che lo aveva colpito 4 anni fa, posso dire che ha lavorato fino all’ultimo visto che i colleghi lo coinvolgevano spesso nei casi clinici più complessi". Laureato in Medicina e Chirurgia a Modena, ha sempre lavorato al Policlinico e insegnato nella nostra università: "Viveva in ospedale - aggiunge la figlia - Oggi siamo stati sommersi dai ricordi di colleghi, infermieri, studenti, pazienti e figli di pazienti. Tutti hanno avuto bellissime parole per mio padre".

Alberto Ferrari era figlio di Gianfranco, medico di famiglia e partigiano: "Papà ha portato avanti i suoi valori. Mio nonno morì tragicamente nel 1975 davanti alla chiesa di San Biagio investito da una bicicletta. Anche lui fu un grandissimo medico".

Alberto Ferrari aveva da poco tagliato il traguardo dei 50 anni di iscrizione all’Ordine dei Medici: "Purtroppo non ha fatto in tempo a ritirare la medaglia". Il professor Ferrari era un uomo di fede e amante dello sport, in particolare della pallavolo che seguiva con piacere.

Il funerale si terrà lunedì mattina alle 10 nella chiesa di Sant’Agnese. La camera ardente è aperta a Terracielo, in via Emilia est, dove oggi alle 17 sarà recitato il Rosario. Il prof Ferrari lascia la moglie Luciana e i figli Francesca e Gianfranco.