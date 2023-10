Si è spento Modesto Amicucci capogruppo di ’Liberi di Scegliere’

E’ morto ieri pomeriggio a Castelfranco, all’età di soli 56 anni, Modesto Amicucci, consigliere comunale capogruppo della lista "Liberi di Scegliere", candidato sindaco nel 2019 e già luogotenente del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna.

Insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, Amicucci era molto conosciuto e stimato non solo nella "sua" Piumazzo, dove viveva con la moglie Cristina Girotti Zirotti, la quale gli è sempre stata a fianco, ma in tutta Castelfranco, la città che ha contribuito in questi anni a rappresentare in consiglio comunale, dai banchi dell’opposizione.

Appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, tanti sono stati, anche via social, i messaggi di vicinanza ai familiari.

Anche il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, ha espresso pubblicamente le proprie condoglianze. "Mi stringo – ha scritto su Facebook - al dolore dei famigliari, amici e conoscenti, a nome di tutta la Giunta e dell’Amministrazione, per la scomparsa del consigliere comunale Modesto Amicucci, candidato sindaco nel 2019. Sentite e sincere condoglianze. Un avversario politico che non mi ha fatto mai mancare la sua stima personale e vicinanza in momenti difficili della mia vita". Non ci siamo mai risparmiati – prosegue il primo cittadino – nel confronto, a volte anche aspro, ma ci siamo sempre rispettati sul piano personale come dovrebbe essere la politica. Ci accumunava l’essere entrambi Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana e custodi del significato profondo dei valori che per noi rappresenta questa Onorificenza".

m.ped.